Hamilton comemora 7ª pole seguida, mas prevê 'boa briga' com Ferrari

Lewis Hamilton sobrou no treino que definiu o grid de largada do GP da Itália de Fórmula 1. O inglês comemorou a sétima pole position consecutiva da temporada, mas ponderou que deverá ter dificuldades na largada, em razão do bom desempenho que a Ferrari mostrou neste sábado. Kimi Raikkonen vai sair em segundo e Sebastian Vettel, em terceiro. Nico Rosberg, companheiro de Hamilton na Mercedes, largará somente do quarto posto.

"É muito legal saber que teremos uma boa briga [na largada]. Há uma longa reta até a primeira curva e estes caras já mostraram que têm ritmo", projetou Hamilton, referindo-se a pouca vantagem obtida sobre os carros da Ferrari neste sábado. Raikkonen ficou a apenas 0s234 do inglês e Vettel, a 0s288. "Eles fizeram um grande trabalho, estão muito perto", comentou o líder do campeonato.

A disputa na largada será apenas com a Ferrari porque Rosberg não conseguiu acompanhar o inglês ao longo das três sessões do treino. O alemão acabou sendo prejudicado por um problema que afetou o rendimento do seu motor ainda no terceiro treino livre. Por essa razão, precisou usar uma unidade de potência das etapas anteriores e não pôde desfrutar das atualizações do motor atual, que acabaram beneficiando Hamilton.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com um motor já desgastado, Rosberg não passou do quarto lugar no grid. "Tivemos de voltar para um motor que tem seis corridas e, a cada quilômetro, perde-se um pouco de potência, principalmente em Monza", lamentou o piloto alemão, que tenta reduzir a vantagem de Hamilton no campeonato.

"É muito decepcionante por ter acontecido exatamente aqui. Isso vai comprometer muito nosso desempenho e é por isso que fiquei em quarto, o que vai tornar a corrida ainda mais difícil amanhã [domingo]", disse Rosberg.

Hamilton se mostrou solidário ao companheiro. "Espero que Nico consiga superar esses problemas e que nós possamos os dois fazer um dos trabalho amanhã. É sempre bom [vencer] na casa da Ferrari, se for possível [chegar na frente]", comentou o inglês, que obteve neste sábado a 11ª pole da temporada.