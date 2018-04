Hamilton comemora terceiro lugar no GP da China e elogia a Mercedes

XANGAI - O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, mostrou-se satisfeito com o terceiro lugar obtido no GP de Fórmula 1 da China, disputado neste domingo no circuito de Xangai. Após a corrida, ele fez questão de dividir o resultado com toda a equipe.

"O pessoal fez um grande trabalho neste fim de semana para nos levar aonde chegamos", comentou o piloto após a prova, vencida pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. "Ainda não estamos 100% em termos de ritmo, mas todos estão trabalhando para isso e sei que conseguiremos."

Hamilton também disse que os pneus de sua Mercedes estavam "cansados" nas voltas finais da prova e que o carro de Sebastian Vettel, da Red Bull, ficava cada vez "maior" em seu retrovisor - o alemão terminou o GP em quarto lugar.

Com 40 pontos somados até agora, Hamilton está em quarto lugar na classificação geral, logo à frente do brasileiro Felipe Massa (Ferrari), mas atrás de Vettel, Kimi Raikkonen (Lotus) e Fernando Alonso.