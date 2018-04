Hamilton conquista pole em Cingapura; Barrichello larga em 10o

O britânico completou o circuito de rua de Marina Bay em 1min47s891, garantindo a primeira colocação no grid após a bandeira vermelha dada nos últimos 26 segundos de treino.

"Foi absolutamente fantástico e estou muito feliz pelo time", disse Hamilton. Esta foi sua segunda pole consecutiva, a terceira em quatro corridas e a 16a em 49 provas da carreira.

"Ao longo do final de semana, nós melhoramos constantemente a nossa performance... não sabíamos exatamente o quanto poderíamos ser rápidos. O treino livre de sexta-feira não foi bom, então vir aqui hoje e se sair tão bem é uma prova para o time, já que eles trabalharam durante a noite", acrescentou.

Sebastian Vettel, da Rede Bull, e Nico Rosberg, da Williams, largarão em segundo e terceiro, respectivamente, depois que o acidente de Barrichello os impediu de tentar bater o tempo de Hamilton.

Líder do campeonato com 14 pontos à frente de seu companheiro de equipe, Barrichello, e com quatro provas restando para o final da temporada, Jenson Button se classificou apenas com o 12o melhor tempo. Barrichello, que bateu forte no muro na curva cinco, largará duas posições adiante.

CAIXA DE CÂMBIO

O brasileiro se classificou em quinto, mas foi punido com a perda de cinco posições devido à troca da caixa de câmbio de seu carro depois da última sessão de treino livre.

Antes do último treino livre deste sábado, Hamilton reclamou que algumas partes do circuito estavam perigosas, mas o britânico de 24 anos era todo sorriso quando conversou com a imprensa depois.

"A volta foi boa, eu estava bastante relaxado", afirmou Hamilton. "O carro foi melhorando ao longo do final de semana. O circuito evoluiu e ganhou um pouco mais de aderência. Eu pude ir mais rápido."

Vettel está 26 pontos atrás de Button e, embora superar o britânico na briga pelo título pareça ser um alvo distante, o alemão estava numa volta bem rápida antes do acidente de Barrichello ter interrompido o treino.

"É ótimo me classificar novamente perto da primeira colocação. Especialmente em um circuito de rua como este", disse Vettel.

"Durante o final de semana, o carro foi muito bem e, embora a bandeira vermelha tenha sido dada, nós nos saímos bem e fomos capazes de continuar pressionando. Será uma corrida longa amanhã, 61 voltas, e eu acredito que será difícil, mas temos o que precisamos para brigar pela vitória."

Chegando ao final de semana, a Brawn precisava de 14 pontos a mais que a Red Bull para assegurar o título de construtores em seu primeiro ano na categoria, mas a equipe agora enfrentará uma corrida para se recuperar de alguns danos mais do que uma briga pela vitória.

"Não é uma boa posição para se estar", disse Button. "É difícil e, sim, estou preocupado com a possibilidade de não conseguir marcar algum ponto."

O chefe da equipe, Ross Brawn, estava ainda pessimista.

"O treino foi um desastre para nós", disse. "Nós subestimamos a competição na segunda sessão do treino porque utilizamos um jogo de pneus usados, então o jogo novo, e não conseguimos equilibrar bem o carro com o novo jogo."