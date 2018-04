Hamilton crê em vitória em Cingapura após melhorias no carro

LONDRES - As chances de Lewis Hamilton vencer em Cingapura na semana que vem aumentarão muito com os últimos ajustes nos carros da McLaren antes da equipe se concentrar em 2010.

"Para esta corrida, estamos instalando o último pacote de atualizações da temporada antes de dedicarmos todos nossos esforços e recursos para o carro do ano que vem", disse Martin Whitmarsh, chefe da McLaren, nesta sexta-feira.

O campeão mundial Hamilton, que começou a temporada com um carro pouco competitivo e está fora da corrida pelo título, disse que vai lutar pela vitória, sem ser prudente como na corrida de 2008, a primeira prova noturna da categoria.

"Lembro que em minha corrida em Cingapura no ano passado só me preocupei em limitar os danos. Estava pilotando com um olho no campeonato mundial e não ia correr muitos riscos", disse o britânico de 24 anos.

"Estava feliz em terminar no pódio. Este ano é muito diferente, sei que estou fora da disputa do título e quero ir com tudo nas últimas quatro provas, buscar todas as vitórias possíveis."