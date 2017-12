Hamilton dedica vitória ao pai e a Kubica

A primeira vitória na Fórmula 1 é sempre algo importante na carreira de um piloto. Mas a conquista de Lewis Hamilton foi ofuscada pelo horrível acidente de Robert Kubica, que capotou seu Williams várias vezes depois de ser tirado da pista pelo italiano Jarno Trulli, da Toyota. O polonês teve apenas uma perna quebrada e não corre risco de morte. "Ouvi as noticias sobre a situação do Robert durante a corrida e lamento muito a situação dele. Dedico esta vitória a ele e a meu pai, pois não estaria aqui sem a ajuda dele", disse o piloto inglês, que competiu com Kubica na GP2. "Conheço bem ele e fico feliz por ele estar bem agora." Apesar de fazer uma corrida praticamente sem ser incomodado, Hamilton reclamou da sujeira e falta de segurança da pista de Montreal. "A corrida foi bastante difícil, tanto pelas várias entradas do safety car quanto pela sujeira na pista. Nós trabalhamos tanto pela segurança e o Robert ter deixado o carro praticamente inteiro, apesar deste acidente mostra que os carros estão muito bons. Em compensação, a esta pista é muito perigosa." Com a McLaren se mostrando imbatível no final de semana, o único adversário a altura de Hamilton era Fernando Alonso, mas o espanhol sofreu a corrida inteira com os problemas de freio. "Fernando teve problemas desde a largada. Ele passou na minha frente na primeira curva, mas escorregou na farofa e deslizou, foi aí que passei por ele. Nas voltas finais tive que me controlar e concentrar muito. Estava em contagem regressiva para a comemoração." Depois de seis etapas da Fórmula 1, finalmente Hamilton lidera o campeonato isoladamente - antes ele levava desvantagem com relação aos adversários por não ter vencido. Agora o inglês tem 48 pontos, oito a mais que o vice-líder Alonso. "Estou bastante feliz por finalmente ser líder do campeonato e agora vou me concentrar para manter a posição em Indianapolis", disse, se referindo ao GP dos EUA do próximo final de semana. "Agora quero comemorar com a família."