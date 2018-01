Hamilton desbanca Rosberg e crava pole na Bélgica; Massa é o sexto

A disputa particular entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg teve mais um capítulo escrito neste sábado, no treino classificatório para o GP da Bélgica de Fórmula 1. Se Rosberg havia sido o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, Hamilton deu o troco no companheiro de Mercedes nesta manhã, cravou o melhor tempo do dia e garantiu a pole position para a corrida de domingo.

Hamilton cravou o tempo de 1min47s197, contra 1min47s655 Rosberg. Esta foi a terceira vez que o inglês conseguiu a pole em Spa-Francorchamps - as outras foram em 2008 e 2013 -, sendo a 48.ª no total na carreira. Pior para o alemão, que terá que se contentar mais uma vez com a segunda posição no grid.

O número que mais impressiona nesta sequência de poles de Hamilton, no entanto, diz respeito à atual temporada. No domingo, ele largará pela décima vez na primeira posição em 2015, em 11 corridas disputadas. Não à toa, o inglês lidera o Mundial de Pilotos com 202 pontos, contra 181 de Rosberg.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a Mercedes estendeu sua hegemonia na temporada, logo atrás apareceu a Williams de Valtteri Bottas, que marcou 1min48s537. Seu companheiro de equipe, no entanto, não foi tão bem. O brasileiro Felipe Massa largará na sexta colocação, depois de anotar 1min48s685 neste sábado, e se mostrou decepcionado ao fim da atividade.

Massa tinha a quarta colocação nas mãos até o cronômetro do Q3 zerar, mas na última tentativa dos pilotos acabou ultrapassado por Romain Grosjean, Sergio Pérez e Daniel Ricciardo. O brasileiro, no entanto, acabou beneficiado pela punição a Grosjean, que perdeu cinco posições no grid, e por isso sairá em sexto.

Se Massa decepcionou, quem tem motivos para lamentar de fato é o outro brasileiro da categoria, Felipe Nasr. O piloto da Sauber não foi bem na atividade deste sábado e acabou eliminado logo no Q1. No domingo, largará apenas na 15.ª posição, após ter cravado o tempo de 1min49s952, ajudado pela punição a Max Verstappen.

Quem também caiu logo no Q1 foi a McLaren. Dando sequência à péssima fase de 2015, a equipe viu seus dois pilotos, Jenson Button e Fernando Alonso, eliminados logo de cara. Pouco fez diferença para eles, no entanto, já que ambos receberam punições pesadas e já largariam nas últimas colocações de qualquer forma.

Já o Q2 foi ruim para outro campeão mundial. Kimi Raikkonen teve problemas, aparentemente hidráulicos, com sua Ferrari e parou no meio da pista, causando uma bandeira vermelha. Para o finlandês era fim de treino e a 14.ª posição no grid.

O GP da Bélgica será disputado neste domingo a partir das 9 horas (horário de Brasília). Confira como ficou o grid de largada:

1) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min47s197

2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min47s655

3) Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min48s537

4) Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min48s599

5) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min48s639

6) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min48s685

7) Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min48s754

8) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min48s825

9) Romain Grosjean (FRA/Lotus)- 1min48s561*

10) Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - 1min49s771

11) Nico Hülkenberg (ALE/Force India) - 1min49s121

12) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull) - 1min49s228

13) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min49s586

14) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - sem tempo no Q2

15) Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min49s952

16) Will Stevens (GBR/Marussia) - 1min52s948

17) Roberto Merhi (ESP/Marussia) - 1min53s099

18) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso) - sem tempo no Q2*

19) Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min50s978*

20) Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min51s420*

*Perderam posições por punição