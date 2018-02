Hamilton diz que 3.º é ´mais do que sonhava´ O piloto britânico Lewis Hamilton (McLaren) afirmou que o terceiro lugar que obteve no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 é mais do que "poderia sonhar" para sua estréia na categoria. "Estou em êxtase, o resultado de hoje (domingo) é mais do que podia ter sonhado para minha estréia em um Grande Prêmio", disse. Sobre a largada, Hamilton falou que as BMW eram "rápidas" e o polonês Robert Kubica tentou "exagerar". "Como não havia lugar para os dois no lado direito, fui para o esquerdo e na primeira curva consegui chegar à terceira posição", lembra. Hamilton ressaltou que cometeu alguns erros e que se emocionou ao liderar a corrida durante algumas voltas, mesmo sabendo que não "duraria muito". "Fernando (Alonso) me passou na segunda parada nos boxes porque conseguiu ficar um pouco mais na pista e depois, com os retardatários, perdi um pouco de tempo", lamentou.