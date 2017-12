Hamilton diz que final de semana está fantástico

"Este está sendo um dia fantástico e um final de semana incrível." Foi desta forma que o inglês Lewis Hamilton descreveu a sensação de fazer a sua primeira pole position na Fórmula 1. O feito aconteceu neste sábado, nos treinos para o GP do Canadá, sexta etapa do mundial e sexta corrida do primeiro negro na categoria. Hamilton fez valer o bom desempenho da McLaren em todo o final de semana e derrotou seu maior rival na luta pela, o companheiro de equipe Fernando Alonso. "O time fez um trabalho fantástico. Chegamos a isso e trabalhamos até o último minuto. Não é fácil, especialmente quando se tem um bicampeão na sua cola. Estou muito feliz", exaltou. "Na volta final, o carro estava bom, os pneus perfeitos. Eu tinha tudo para acelerar e aproveitei a oportunidade." A pole deste sábado pode ser o primeiro passo para que Hamilton conquiste neste domingo a sua primeira vitória na Fórmula 1. "A corrida será difícil como sempre, mas como ainda não tive a felicidade de sair da pole antes, esta é a minha melhor chance de vencer. Será uma experiência nova. Temos carro, estratégia e equipe", resumiu. Agora, o inglês sabe que terá uma corrida inteira pela frente para coroar um final de semana que pode mudar ainda mais sua carreira dentro e fora das pistas. "A corrida será difícil como sempre, mas não fui feliz em sair da pole antes. Será uma experiência nova. Temos carro, estratégia e equipe", completou.