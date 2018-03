Hamilton diz que GP de Mônaco não permite erros

O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, disse que o circuito de rua de Monte Carlo, palco do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, não permite erros. "A palavra para definir este grande prêmio é imprevisível, literalmente qualquer coisa pode ocorrer. Não há margem para o erro durante todo o fim de semana", afirmou o inglês em declarações divulgadas no site de sua escuderia. "Você dirige no limite o tempo todo e não há retas para poder pensar. Para andar rápido é preciso usar cada centímetro da pista, o que inclui tocar os guardrails algumas vezes. A prova de Mônaco é a minha favorita, aquela que todos os pilotos querem ganhar", completou.