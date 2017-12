Hamilton diz que na McLaren há igualdade

O piloto inglês Lewis Hamilton, atual líder do Mundial da Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira que a McLaren trabalha para preparar os dois carros da escuderia da mesma forma, tanto para ele como para o espanhol Fernando Alonso. Ao comentar as recentes declarações de Alonso, que reclamou sobre o inglês receber todo o apoio e ajudas possíveis da equipe, ele disse: "Não estou de acordo com Fernando. Não sei por que ele disse isso, talvez por ser espanhol, e eu, inglês. O que sei é que todos na equipe estão trabalhando muito para que os dois pilotos sejam iguais." "Sua chegada à equipe motivou a todos na McLaren. A relação de Fernando com a equipe é muito boa. Fiquei surpreso com suas palavras", acrescentou Hamilton. Perguntado se Alonso está surpreso com seu rendimento, o inglês foi irônico: "Não sei o que ele realmente esperava de mim. Pode ser que pensasse que eu não ia a estar tão perto." Hamilton confessou ainda não ter uma idéia real da repercussão de suas façanhas em sua terra natal. "Estive descansando em Nova York e em Washington e de lá era um pouco difícil ficar em dia. Sei que estive em todas as manchetes na segunda", contou. Mesmo assim, o inglês se nega a pensar no título. "A verdade é que não estou pensando nisso. Sigo sendo realista; sei que sou um novato e que tenho muito que aprender. Sei que tenho uma grande oportunidade de estar numa excelente equipe." "Uma temporada tem momentos bons, mas também tem os piores. É muito cedo para pensar nisto. Há muitas corridas pela frente. O que tento é fazer meu trabalho a cada corrida. Estou sempre aprendendo", completou. Perguntado sobre um melhor rendimento das Ferrari no GP dos Estados Unidos, no próximo fim de semana em Indianápolis, Hamilton foi diplomático: "É difícil melhorar com tão pouco tempo entre duas corridas. O certo é que as Ferrari renderam muito bem neste circuito."