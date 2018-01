Hamilton diz que recorde foi ´só mais um passo´ O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, afirmou que apenas deu mais um passo em sua carreira ao ficar na segunda posição do Grande Prêmio do Bahrein e ao se tornar o primeiro piloto a alcançar o pódio em suas três primeiras corridas na Fórmula 1. "Estou muito feliz por isto. Não se pode pedir mais. É uma conquista fantástica e estou muito orgulhoso. Trabalhamos muito duro para estar onde estamos hoje, tanto eu como minha família, e também a equipe, que me permitiu ter a competitividade para alcançar isto", declarou o jovem piloto de 22 anos, que completou: "Este é apenas mais um passo, mas é necessário continuar trabalhando para o GP da Espanha." "Infelizmente minha largada não foi tão boa como a de Felipe Massa. Ele foi muito bem na primeira curva. Tive uma oportunidade na primeira volta, na qual ficamos muito parelhos. E depois tentei ficar o mais próximo possível dele", disse Hamilton sobre a largada deste domingo. "Agora quero voltar para casa, pois estou há nove semanas fora", concluiu.