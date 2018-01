Hamilton diz ser ´incrível´ largar na primeira fila O piloto britânico Lewis Hamilton (McLaren), que largará neste domingo no segundo lugar no GP de Bahrein, atrás do brasileiro Felipe Massa (Ferrari), afirmou ser "incrível" sair na primeira fila já em sua terceira corrida na Fórmula 1. "Estar na primeira fila em minha terceira corrida na Fórmula 1 é incrível", disse Hamilton, que, no entanto, acrescentou não ter ficado totalmente feliz com sua melhor volta na terceira etapa do treino de classificação. "Fiz as melhores voltas nas primeiras duas partes. Percebi que é preciso ir ao máximo em todas as fases do treino eliminatório", disse o britânico, que neste domingo pode se tornar o primeiro piloto da história a acabar no pódio em suas três primeiras corridas.