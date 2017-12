Hamilton diz ter ficado surpreso com a pole

O inglês Lewis Hamilton, piloto da McLaren e líder do Mundial de Fórmula 1, disse ter ficado surpreso com a pole obtida no Grande Prêmio dos Estados Unidos, batendo o companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que havia sido o mais rápido em todos os treinos até então. "Não esperava este resultado, principalmente após ver que Alonso foi o mais rápido durante todo o fim de semana." "Para ser sincero, tenho de reconhecer que estou bastante surpreso. Não tinha andado com as regulagens adequadas e Fernando estava sendo mais rápido. Mas é bom ver que a equipe está novamente à frente das Ferrari", disse o inglês. Em Indianápolis, Hamilton conseguiu sua segunda pole consecutiva. "Estou nas nuvens, e muito feliz pela equipe. Quando me disseram que tinha conseguido a primeira colocação, comecei a gritar durante toda a volta à garagem."