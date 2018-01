Hamilton é o 2.º a estrear com 2 pódios seguidos O inglês Lewis Hamilton (McLaren) se transformou, aos 22 anos, em um dos melhores estreantes na história da Fórmula 1, ao conseguir subir no pódio em suas duas primeiras corridas, terminando em terceiro na Austrália e em segundo na Malásia. Até então apenas seu compatriota Peter Arundell, que tinha dominado categorias inferiores como a Fórmula 3, terminou suas duas primeiras corridas na Fórmula 1 no pódio, ambas no terceiro lugar, nos Grandes Prêmios de Mônaco e da Holanda, em 1964, ambas guiando um carro da Lotus. Na primeira, Arundell ficou atrás dos BRM do também inglês Graham Hill e do americano Richie Ginter. Na Holanda, seguiu o escocês Jim Clark (Lotus) e do inglês John Surtees (Ferrari). No Grande Prêmio da Bélgica, Arundell se retirou da prova com problemas no motor e finalizou a corrida da França, vencida pelo americano Dan Gurney (Brabham), na quarta posição. Hamilton, que não obteve a vitória na Austrália em sua estréia, como fez em 1961 o italiano Giancarlo Baghetti (Ferrari) - o único até agora a conseguir tal façanha - se igualou agora a Arundell ao estrear na categoria com dois pódios consecutivos.