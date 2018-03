Hamilton é o esportista britânico mais bem pago

Com apenas uma temporada na Fórmula 1 no currículo, o piloto Lewis Hamilton já é o esportista mais bem pago da Grã-Bretanha graças aos cerca de 30 milhões de euro pagos pela McLaren e seus principais patrocinadores. Segundo o jornal The Times, o piloto tomou o lugar do jogador David Beckham, que após sua transferência para o futebol norte-americano lucra atualmente cerca de 20 milhões de euros, entre seu salário no Los Angeles Galaxy e contratos publicitários. No ano passado Hamilton assinou um novo contrato de cinco anos com a McLaren-Mercedes no valor de 110 milhões de euros e está prestes a assinar um lucrativo acordo de três anos com a Reebok no valor de pouco menos de 14 milhões de euros. Mas os ganhos do piloto de Fórmula 1 podem também aumentar se, como parece provável, uma outra multinacional, a Pepsi, decidir investir em seu nome. Desse modo, após apenas cinco vitórias na categoria, Hamilton poderá ultrapassar o recorde absoluto de ganhos na Fórmula 1, estabelecido por Michael Schumacher, que em sua carreira (1991 e 2006) conseguiu acumular um patrimônio de mais de 650 milhões de euros.