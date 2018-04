Hamilton é o mais rápido e McLaren domina treino na Itália

MONZA - O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Itália, na qual o brasileiro Rubens Barrichello, da Brawn, ficou em 12º lugar. Hamilton foi o único piloto que conseguiu ficar abaixo da barreira do 1min24, para fazer sua melhor volta em 1min23s936, com quatro décimos a mais que seu companheiro de equipe, o finlandês Heikki Kovalainen

Veja também:

Renault promete processar família Piquet

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

O alemão Adrian Sutil, da Force India, mostrou que a equipe segue em boa fase mesmo com a saída de Giancarlo Fisichella para a Ferrari e fez o terceiro tempo. O italiano, por sua vez, ficou em oitavo em sua estreia na equipe vermelha, duas posições à frente do companheiro, Kimi Raikkönen.

Veja os tempos da primeira sessão de treinos:

.1.Lewis Hamilton (ING) McLaren 1min23s936.

.2.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren 1min24s332.

.3.Adrian Sutil (ALE) Force India 1min24s471.

.4.Fernando Alonso (ESP) Renault 1min24s477.

.5.Nick Heidfeld (ALE) BMW Sauber 1min24s683.

.6.Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso 1min24s703.

.7.Jenson Button (ING) Brawn GP 1min24s706.

.8.Giancarlo Fisichella (ITA) Ferrari 1min24s732.

.9.Mark Webber (AUS) Red Bull Racing 1min24s759.

10.Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari 1min24s761.

11.Robert Kubica (POL) BMW Sauber 1min24s813.

12.Rubens Barrichelo (BRA) Brawn GP 1min24s826.

13.Nico Rosberg (ALE) Williams 1min24s927.

14.Kazuki Nakajima (JAP) Williams 1min25s150.

15.Romain Grosjean (FRA) Renault 1min25s612.

16.Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India 1min25s689.

17.Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso 1min25s742.

18.Sebastian Vettel (ALE) Red Bull Racing 1min25s951.

19.Jarno Trulli (ITA) Toyota 1min26s020.

20.Timo Glock (ALE) Toyota 1min26s325.