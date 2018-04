Hamilton e Rosberg, da Mercedes, no papel de Coulthard (McLaren) em 2002

NICE - Na temporada de 2002, a Michelin fornecia pneus para a McLaren. A Ferrari competia com pneus Bridgestone. Michael Schumacher, da equipe italiana, dominava o campeonato com facilidade. Pierre Dupasquier, diretor da Michelin, compreendeu que se fornecesse pneus bem macios a seus times, poderiam se classificar bem e depois, mesmo com ritmo lento na corrida, em razão da maior degradação dos pneus, não haveria como serem ultrapassados por causa da ausência de pontos para a manobra nos 3.370 metros do traçado monegasco na época.

O plano funcionou: David Coulthard, da McLaren, largou na primeira fila, pulou para primeiro na curva 1, a Sainte Devote, e ao longo de boa parte da prova manteve Schumacher, com um carro mais de um segundo mais rápido por volta, atrás de si. O escocês venceu com o alemão em segundo. Foi a única vitória da McLaren naquele ano e a segunda das duas obtidas pela Michelin.

Desde 2011 a Pirelli é a fornecedora única de pneus da Fórmula 1. E este ano a Mercedes é quem melhor os explora nas definições do grid, mas ao mesmo tempo tem o carro que mais rapidamente os degrada, fazendo com que seus pilotos, Lewis Hamilton e Nico Rosberg, largem na frente – estabeleceram as três últimas poles – mas logo passem a ser ultrapassados pelos adversários mais lentos na classificação.

Há, porém, quase um consenso entre os pilotos que a Mercedes é a favorita para conquistar a primeira fila, sábado, e depois, pelas mesmas razões que levaram Coulthard ganhar o GP de Mônaco de 2002, Hamilton ou Rosberg consigam se manter na frente dos adversários, mesmo com os pneus mais desgastados.

Vale lembrar que apesar de a Pirelli distribuir no Principado seus pneus mais moles, o macio e o supermacio, o desgaste ao longo das 78 voltas da corrida costuma ser reduzido. Motivos: o tempo que o carro permanece nas curvas é pequeno, elas são curtas e de baixa velocidade. Não existe curva de alta velocidade e longa, condição que os pneus são submetidos a grande estresse, provocando a rápida degradação, como ocorreu no Circuito da Catalunha, dia 12, onde o vencedor, Fernando Alonso, da Ferrari, precisou de quatro pit stops.

Hoje o Estado perguntou a Lewis Hamilton, da Mercedes, se domingo será possível assistir à situação semelhante a experimentada por Coulthard em 2002, mas com ele ou Rosberg no seu papel. “Definitivamente sim”, respondeu o inglês campeão do mundo de 2008, pela McLaren, temporada em que também venceu o GP de Mônaco.

Hamilton falou mais: “Se você olhar no ano passado verá que é mesmo difícil ultrapassar aqui. Acho que Mark (Mark Webber, da Red Bull) controlou a corrida por estar na frente. É verdade que tinha um grande carro, mas ultrapassar é muito muito difícil aqui”. E o piloto inglês concluiu: “Portanto, se você for capaz de largar na frente poderá também administrar melhor o desgaste dos pneus e permanecer lá”.

Se existe um GP que a Mercedes pode se dar bem, nesse início de temporada, é o de Mônaco. Ninguém questiona.