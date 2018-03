Hamilton exalta novo carro da Mercedes após 1º teste: 'É uma fera'

Apesar de a diferença não ser grande para a Ferrari do alemão Sebastian Vettel, o piloto inglês Lewis Hamilton mostrou empolgação com o novo carro da Mercedes, ao fim do primeiro dia da pré-temporada da Fórmula 1, no Circuito da Catalunha, em Montmeló, nesta segunda-feira.

"[O carro] É uma fera. É uma versão melhorada do carro que tivemos nos últimos anos", disse o empolgado tricampeão, satisfeito com o modelo W08, lançado pela Mercedes para a temporada 2017 da F-1. "Ainda somos o time a ser batido", disse, esbanjando confiança. A equipe é a atual tricampeã do Mundial de Pilotos e de Construtores.

Hamilton cravou o melhor tempo deste primeiro dia de testes, com a marca de 1min21s765, no período da tarde, o único em que esteve na pista. Pela manhã, a Mercedes foi representada pelo finlandês Valtteri Bottas, novidade do time para este ano, em substituição ao alemão Nico Rosberg, que se aposentou no fim do ano passado após se sagrar campeão mundial.

Após a estreia, o ex-piloto da Williams também aprovou o rendimento da nova Mercedes. "É uma sensação incrível. O pessoal da fábrica fez um trabalho incrível durante o inverno [europeu]. Eu comecei na equipe há apenas um mês, mas o que eu já vi me impressionou muito. Agora o nosso objetivo é acumular quilometragem com o carro", disse Bottas.

O piloto finlandês se destacou pela manhã e acabou o dia com o sexto melhor tempo, com 1min23s169, após 79 voltas completadas no circuito catalão. Hamilton registrou menor quilometragem, com 73 giros no traçado.

Além de avaliar a primeira atividade com o carro da Mercedes, Bottas projetou parceria com Hamilton, após o histórico de rivalidade entre o inglês e Rosberg, seu antecessor no time. "Tenho certeza de que vamos compartilhar tudo que pudermos para ajudar a equipe a seguir em frente e não vejo motivos para qualquer questão no futuro", declarou.

"Não acho que teremos um piloto número 1 e um número 2. Ambos estaremos pilotando em busca dos nossos próprios resultados, mas, pelo time, precisamos trabalhar bem como parceiros", declarou o finlandês.