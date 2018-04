Hamilton exalta performance da McLaren em Abu Dabi

"Foi um dia muito positivo para mim. O carro está bom e parece muito melhor do que na última corrida. Acho que estaremos bem competitivos para o domingo. Então espero manter esse ritmo durante todo o fim de semana", declarou Hamilton, que se mostrou confiante para o GP de Abu Dabi. "Quando você atravessa uma sexta-feira sem qualquer problema, você ganha muita confiança".

Já Jenson Button não ficou totalmente satisfeito com o desempenho de sua McLaren. "Não estou completamente feliz com o equilíbrio do carro", afirmou o segundo piloto mais rápido do dia. "Apesar disso, o ritmo está bom. Lewis estava muito veloz hoje".

Em busca do vice-campeonato, Button está preocupado com a dificuldade de fazer ultrapassagens no circuito de Abu Dabi. "Acho que será difícil ultrapassar nas zonas de DRS [nas quais os pilotos ficam liberados para acionar as asas ajustáveis]. Então acho que será complicado ganhar muitas posições durante a corrida. Por essa razão, será muito importante obter uma boa colocação no grid de largada".