Hamilton fatura pole do GP da Itália; Barrichello é o 5º

Sutil esteve bem perto de conquistar mais uma pole para a Force India e repetir o feito do italiano Giancarlo Fisichella, agora na Ferrari, na etapa passada. O alemão registrou o melhor tempo da terceira sessão do treino classificatório a poucos segundos do fim e só não ficou com a pole porque Hamilton roubou a posição nos últimos instantes.

Mesmo sem a pole, Sutil deixou para trás o finlandês Kimi Raikkonen, vencedor do GP da Bélgica, há duas semanas. O piloto da Ferrari vai dividir a segunda fila com o compatriota Heikki Kovalainen, que mostrou novamente a recuperação da McLaren neste fim de temporada.

Barrichello, que tenta reduzir a diferença para Button, conseguiu ficar na frente do companheiro de equipe. Os dois carros da Brawn GP chegaram a liderar a segunda etapa do treino, mas não conseguiram superar a McLaren na última sessão.

No entanto, o brasileiro e o inglês deixaram para trás os carros da Red Bull, os únicos que podem ameaçar o título da Brawn GP. O alemão Sebastian Vettel, terceiro colocado na classificação geral, vai largar somente da nona posição. E o australiano Mark Webber, 4.º geral, sairá em décimo.

A decepção do dia ficou por conta de Giancarlo Fisichella, que entrou no lugar de Felipe Massa e está estreando na Ferrari. Ele chegou a marcar o pior tempo da segunda sessão e ficou de fora da última parte do treino, com apenas a 14.ª colocação no grid. Seu substituto na Force India, o italiano Vitantonio Liuzzi, se saiu melhor e garantiu a sétima posição.

O GP da Itália será disputado no circuito de Monza, neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Itália:

1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min24s066

2.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min24s261

3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min24s523

4.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min24s845

5.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP), 1min25s015

6.º - Jenson Button (ING/Brawn GP), 1min25s030

7.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min25s043

8.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min25s072

9.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min25s180

10.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min25s314

------------------------------------------------------

11.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min23s611

12.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min23s728

13.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min23s866

14.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Ferrari), 1min23s901

15.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min24s275

------------------------------------------------------

16.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min24s036

17.º - Kazuki Nakjima (JAP/Williams), 1min24s074

18.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min24s121

19.º - Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min24s220

20.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min24s951