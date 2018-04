Hamilton fatura pole no GP da Europa; Barrichello é 3.º

O atual campeão da categoria faturou a sua primeira pole da temporada com certa tranquilidade ao marcar o tempo de 1min39s498 quando faltavam ainda cinco minutos para o fim da terceira e última sessão do treino classificatório. O inglês só foi ameaçado pelo companheiro de equipe, que vacilou na última volta e ficou com o segundo lugar do grid.

Rubens Barrichello será o terceiro colocado, após registrar 1min39s563. O piloto da Brawn GP chegou a fazer o melhor tempo do final de semana na segunda sessão, com 1min38s076, mas não conseguiu repetir o feito na última etapa do treino. O brasileiro vai largar ao lado do rival Sebastian Vettel, da Red Bull. O alemão ocupa a terceira posição na classificação geral, logo à frente de Barrichello.

Líder do campeonato, o inglês Jenson Button não conseguiu acompanhar o ritmo dos carros da McLaren e do companheiro Barrichello e vai largar da quinta posição. Alonso também caiu de rendimento e, depois de fazer o melhor tempo nos treinos livre de sexta, ficou somente com a oitava posição do grid de largada. O australiano Mark Webber, vice-líder do Mundial, vai sair da nona colocação.

O finlandês Kimi Raikkonen se recuperou na parte final do treino e arrematou a sexta posição, evitando mais uma decepção da Ferrari. Luca Badoer, que substitui Felipe Massa, teve fraco desempenho e ficou com a última posição, um segundo e meio atrás do penúltimo colocado, o espanhol Jaime Alguersuari, que fará apenas a sua segunda corrida no domingo.

Confira o grid de largada do GP da Europa:

1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min39s498

2.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min39s532

3.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP), 1min39s563

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min39s789

5.º - Jenson Button (ING/Brawn GP), 1min39s821

6.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min40s144

7.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min40s185

8.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min40s236

9.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min40s239

10.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min40s512

----------------------------------------------------------

11.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min38s826

12.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min38s846

13.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min38s991

14.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min39s040

15.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min39s514

----------------------------------------------------------

16.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min39s531

17.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min39s795

18.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min39s807

19.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min39s925

20.º - Luca Badoer (ITA/Ferrari), 1min41s413