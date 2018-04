Hamilton faz a pole em Cingapura

O britânico completou o circuito de rua de Marina Bay em 1min47s891, garantindo a primeira colocação no grid após a bandeira vermelha dada nos últimos 26 segundos de treino.

Sebastian Vettel, da Rede Bull, e Nico Rosberg, da Williams, largarão em segundo e terceiro, respectivamente, depois que o acidente de Barrichello os impediu de tentar bater o tempo de Hamilton.

Líder do campeonato com 14 pontos à frente de seu companheiro de equipe, Barrichello, e com quatro provas restando para o final da temporada, Jenson Button se classificou apenas com o 12o melhor tempo. Barrichello, que bateu forte no muro na curva cinco, largará duas posições adiante.

O brasileiro se classificou em quinto, mas foi punido com a perda de cinco posições devido a uma troca da caixa de câmbio de seu carro depois da última sessão de treino livre.