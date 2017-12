Hamilton faz aumentar vendas na Inglaterra

A venda de ingressos para o Grande Prêmio britânico de Fórmula 1 no próximo mês aumentaram significativamente desde a primeira vitória de Lewis Hamilton no Canadá, no domingo, afirmaram os organizadores da prova. "A reação à vitória no Canadá foi incrível", disse em nota o diretor de administração dos Circuitos de Silverstone, Richard Phillips. "Não vemos esse nível de interesse desde a ´Mansellmania´ no final dos anos 80 e começo dos anos 90", acrescentou, referindo-se ao inglês Nigel Mansell, ex-campeão mundial de F-1. O britânico Hamilton, de apenas 22 anos, lidera o campeonato por oito pontos. Com seis corridas em sua carreira na Fórmula 1, ele conseguiu subir no pódio em todas elas. "A venda de ingressos estava boa desde o começo da temporada, mas a procura explodiu nas últimas semanas", disse Phillips sobre o evento de 6 a 8 de julho. O último britânico a vencer um GP em casa foi David Coulthard com a McLaren, em 2000. Mansell, campeão mundial em 1992, ganhou quatro vezes o GP com a Williams. Entretanto, nenhum ganhou em casa em sua temporada de estréia.