Hamilton faz melhor tempo dos treinos livres na Bélgica

SPA - A McLaren voltou a andar rápido nos treinos livres da Fórmula 1. E mais uma vez com o campeão mundial Lewis Hamilton, que fez o tempo mais rápido da sexta-feira em Spa-Francorchamps, onde acontece no domingo o GP da Bélgica (9 horas, com Globo).

O tempo de 1min47s201 coloca o inglês na briga pela pole position no treino classificatório deste sábado, se conseguir manter o desempenho. A surpresa é que a Toyota, com Timo Glock, conseguiu ficar a apenas 0s016 do campeão mundial, garantindo a segunda melhor marca do dia (1min47s217), coincidindo o fato de os carros deram o mesmo total de voltas: 29.

O dia pareceu não ter sido bom pelos tempos para a Brawn GP, tanto com Rubens Barrichello quanto com Jenson Button. O brasileiro fez o 18.º e antepenúltimo tempo, com 1min48s130, e o inglês líder do Mundial de pilotos ficou logo acima (17.º), com 1min48s125 (quase um segundo atrás dos melhores tempos). Os dois chegaram a rodar e sair de pista na tentativa de melhores tempos e aquecimento dos pneus.

Tanto Barrichello quanto Button deram 37 e 34 voltas, respectivamente, e na maior parte delas com pneus de compostos mais duros e sempre foram os mais rápidos no trecho de aceleração intensa, o que sinaliza que utilizaram o treino para acerto do carro visando a corrida, pois são obrigados a usar dois jogos de pneus (mole e duro) e a baixa temperatura ambiente prevista para a corrida lhes deve atrapalhar.

Todas as equipes estão buscando alternativas de acerto justamente pela possibilidade de frio. Nesta sexta, choveu por uma hora durante o treino da manhã, e a temperatura do ar se manteve em 18ºC durante toda a segunda sessão (com picos de 29ºC na pista), o que é considerado ruim na F-1.

OUTROS PILOTOS

O italiano Jarno Trulli (Toyota) que fez o melhor tempo da primeira sessão (com muita chuva) fez apenas o sétimo tempo, com Kimi Raikkonen (Ferrari) em terceiro. Romain Grosjean, em sua segunda corrida pela Renault fez o quinto tempo e Luca Badoer (que substitui Felipe Massa) novamente foi o último, o único mais de 2 segundos acima do melhor tempo.

A próxima sessão de treinos livres acontece neste sábado às 6 horas (de Brasília) e terá apenas uma hora de duração. O treino classificatório começará às 9 horas.