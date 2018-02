Hamilton faz o melhor tempo no teste em Jerez; Massa é 3o Em seu primeiro teste após o fim da temporada de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da McLaren, marcou o melhor tempo, nesta quarta-feira, no circuito de Jerez, sul da Espanha. O piloto de 22 anos fez a melhor volta em 1min19seg371, à frente do compatriota David Coulthard, da Red Bull, e do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. O campeão mundial da Ferrari Kimi Raikkonen foi o quarto, seguido por Pedro de La Rosa (McLaren) e Nelsinho Piquet, que completou 71 voltas com a Renault. Assim como outros pilotos, Nelsinho testou o desempenho dos pneus slick, que deverão estar de volta à categoria a partir de 2009. "A equipe conseguiu levantar várias informações muito importantes para o nosso trabalho", afirmou o brasileiro. Após desperdiçar a chance de ser o primeiro novato campeão da F1 no Grande Prêmio do Brasil, em outubro, Hamilton estava feliz em voltar às pistas. "Foi muito legal voltar ao volante do meu carro de novo. É como se tivesse passado muito tempo desde o Grande Prêmio do Brasil", disse Hamilton em um comunicado. O britânico pilotou sem o controle de tração e outras chamadas "ajudas ao piloto" que foram banidas para a próxima temporada, que começa na Austrália em março. Ele disse que se sentiu confortável com o carro. O italiano Giancarlo Fisichella seguiu testando pela Force India, anteriormente conhecida como Spyker, após deixar claro seu interesse em correr pela equipe se a Renault não o quiser mais. "O projeto que foi mostrado é muito interessante. Haverá muito mais dinheiro disponível, comparado com o ano passado", disse o italiano. Apesar do otimismo, Fisichella foi mais lento que o austríaco Christian Klien, o outro piloto que testou o carro da equipe --9o contra o 7o lugar. (Reportagem de Alan Baldwin)