Hamilton faz o melhor tempo nos treinos na Bélgica

Atual campeão mundial, Hamilton vem de vitória no GP da Hungria e de um segundo lugar no GP da Europa. E nesta sexta-feira, na Bélgica, ele fez a melhor volta do dia, com a marca de 1min47s201, conseguida na segunda sessão, cujos tempos foram bem melhores do que na primeira, quando choveu no circuito de Spa-Francorchamps.

O segundo melhor tempo do dia ficou com o alemão Timo Glock, da Toyota, que fez 1min47s217. Enquanto isso, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, terminou em terceiro lugar (1min47s285). Assim, os pilotos da Brawn GP e Red Bull não tiveram grande performance, apesar de estarem entre os favoritos para ficar com pole.

Na Brawn GP, o inglês Jenson Button, que lidera o campeonato, terminou o treino em 17º lugar, enquanto o brasileiro Rubens Barrichello veio logo atrás, na 18ª colocação. Os dois pilotos chegaram a rodar e sair de pista na tentativa de conseguir melhores tempos.

A Red Bull, por sua vez, teve resultado um pouco melhor nesta sexta-feira, principalmente com o australiano Mark Webber, que ficou em quarto lugar no segundo treino em Spa-Francorchamps. Já o alemão Sebastian Vettel não passou da 10ª colocação.

Neste sábado, acontece mais um treino livre em Spa-Francorchamps, a partir das 6 horas (horário de Brasília). Logo depois, a partir das 9 horas (horário de Brasília), será realizada a sessão de classificação para definição do grid de largada do GP da Bélgica.

Confira a classificação do segundo treino livre:

1) Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min47s201

2) Timo Glock (ALE/Toyota) - 1min47s217

3) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min47s285

4) Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min47s329

5) Romain Grosjean (FRA/Renault) - 1min47s333

6) Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) - 1min47s506

7) Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min47s559

8) Robert Kubica (POL/BMW) - 1min47s578

9) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - 1min47s579

10) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min47s602

11) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) 1min47s702

12) Heikki Kovalainen (FIN/McLaren) - 1min47s743

13) Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min47s790

14) Fernando Alonso (ESP/Renault) 1min47s862

15) Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min47s961

16) Nick Heidfeld (ALE/BMW) - 1min48s017

17) Jenson Button (ING/Brawn GP) - 1min48s125

18) Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP) - 1min48s130

19) Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min48s360

20) Luca Badoer (ITA/Ferrari) - 1min49s211