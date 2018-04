Hamilton faz pole após temporal; Vettel larga em segundo na Malásia

O tetracampeão Sebastian Vettel garantiu uma boa notícia para os amantes da Fórmula 1 neste sábado, ao mostrar que pode haver competitividade na temporada 2015 da categoria. Na sua segunda corrida pela Ferrari, o alemão conseguiu o segundo melhor tempo no treino de classificação do GP da Malásia, neste sábado. De forma surpreendente, Vettel se aproximou das Mercedes, inclusive sendo mais rápido que o seu compatriota Nico Rosberg. Lewis Hamilton fez a pole position pela segunda vez no ano. Felipe Massa sai em sétimo, enquanto Felipe Nasr vai largar no 16.º lugar do grid.

O treino foi atribulado e chegou a ser paralisado por quase meia hora, atrasando o início do Q3. Choveu forte a partir do Q2, com o circuito de Sepang tendo pontos de alagamento. Era impossível correr. Quando a última bateria começou, entretanto, a pista já estava relativamente seca, o que surpreendeu a Williams. A equipe demorou a acertar o pneu e Felipe Massa só conseguiu fazer uma volta lançada, para largar em sétimo, à frente do seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas. Na briga pela primeira fila, tudo indicava que a Mercedes faria os dois melhores tempos. Hamilton fez a parte dele, mas Rosberg não mostrou o potencial do seu carro, ficando 0s465 atrás do companheiro. Nos últimos instantes do treino, Vettel apareceu rápido e se colocou entre os dois, apenas a 0s072 de Hamilton.

A chuva começou a cair ainda nos primeiros minutos do Q2, o que gerou uma fila de carros para tentar uma volta rápida no início da bateria. Nesta etapa, ficaram pelo caminho a Ferrari de Kimi Raikkonen, os dois carros da Force India, a Lotus de Pastor Maldonado e a Toro Rosso do espanhol Carlos Sainz Jr.

O brasileiro Felipe Nasr, que surpreendeu na primeira prova da carreira na F-1, na Austrália, sequer conseguiu passar do Q1 desta vez. Seu companheiro de Sauber, o sueco Marcus Ericsson, foi muito melhor e chegou pela primeira vez ao Q3 - vai largar em 10.º. A McLaren também não foi bem. Assim como aconteceu na Austrália, os dois carros da equipe britânica devem largar na última fila da Malásia, com Button (17.º) à frente de Alonso (18.º). O espanhol não participou do primeiro GP da temporada, porque estava se recuperando de um acidente sofrido em um teste coletivo em Barcelona.

A Marussia, que também abre a temporada na Malásia depois de não conseguir colocar seus carros na pista em Melbourne, andou em ritmo muito inferior às demais equipes. O estreante espanhol Roberto Merhi até marcou tempo, mas fora da linha de corte. Seu companheiro, o britânico Will Stevens, não fez volta lançada. Os dois dependem de autorização especial para participar da prova no domingo, largando dos boxes.

CONFIRA O GRID