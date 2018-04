Hamilton faz pole do GP da Itália de F-1, com Sutil ao lado

SÃO PAULO - O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, confirmou o favoritismo e larga na pole position do GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, neste domingo (às 9 horas, com Globo e ao vivo aqui no estadao.com.br). Ao seu lado, mais uma vez a surpreendente Force India, com Adrian Sutil, fechando a primeira fila em Monza.

Na briga pelo título de campeão da temporada, Rubens Barrichello (vice) e Jenson Button (líder, com 16 pontos de vantagem), ambos da Brawn GP, ficaram mais atrás, na terceira fila, com 5.º e 6.º lugares, respectivamente. Aparentemente, ambos estão com o carro mais pesado e podem adotar a estratégia de parar apenas uma vez durante as 53 voltas da prova, para tentar diminuir a vantagem contra quem tem o kers - como é o caso das McLarens e as Ferraris.

Seus concorrentes diretos, Sebastian Vettel e Mark Webber, os dois da Red Bull, não andaram na frente no fim de semana e ficaram com as últimas posições do Q3 (a última sessão do treino classificatório), 9.º e 10.º lugares. Porém, ambos devem estar com o tanque de combustível cheio para a largada e também podem surpreender na corrida.

O dia não foi bom para o italiano Giancarlo Fisichella, que estreia na Ferrari no lugar de Felipe Massa. Ele bateu no terceiro e último treino livre - por errar a freagem na entrada da curva Parabólica -, destruindo a suspensão dianteira esquerda, e conseguiu participar do treino classificatório. Mas não passou do Q2 (a segunda sessão) e largará apenas em 14.º lugar. O problema do italiano - que trocou a chance de vencer uma corrida pelo bom momento da Force India para realizar um sonho - é se adpatar ao tempo e à força de freagem do F60.

Seu companheiro, Kimi Raikkonen, fez a festa da torcida italiana ao garantir o terceiro lugar no grid, ficando à frente da McLaren do finlandês Heikki Kovalainen. Já o italiano que tem esperanças de conseguir algo é o reestreante Vitantonio Liuzzi, que com seu Force India conseguiu garantir a 7.ª posição. Jarno Trulli e a Toyota largam apenas em 11.º lugar. A BMW ficou longe de conseguir algo melhor (Robert Kubica é 13.º e Nick Heidfeld o 15.º) porque seus dois carros tiveram problemas aparentemente no motor.

O temor geral entre as equipes é que existe uma pequena possibilidade de chuva para a corrida, o que forçaria a uma mudança significativa nas estratégias pelo fato da pista ter como principal característica a pouca aderência aerodinâmica.

FÓRMULA 1 2009 - GP DA ITÁLIA GRID DE LARGADA - 53 voltas 1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min24s066 2.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min24s261 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min24s523 4.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min24s845 5.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP), 1min25s015 6.º - Jenson Button (ING/Brawn GP), 1min25s030 7.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min25s043 8.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min25s072 9.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min25s180 10.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min25s314 11.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min23s611 12.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min23s728 13.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min23s866 14.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Ferrari), 1min23s901 15.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min24s275 16.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min24s036 17.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min24s074 18.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min24s121 19.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min24s220 20.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min24s951

Atualizado às 10h34 para acréscimo de informações