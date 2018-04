Hamilton garante pole em Cingapura; Barrichello bate e é 10.º

SÃO PAULO -O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, é o pole position do GP de Cingapura de Fórmula 1. Ele fez o melhor tempo na última sessão do treino classificatório e foi beneficiado com um acidente do brasileiro Rubens Barrichello, a 26 segundos do fim, que impediu de ser superado por outros pilotos.

Veja também:

Rubinho, surpreso, admite: poderia ser pior

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Barrichello bateu por perder o controle de seu Brawn GP no trecho interno da pista. Ele tinha o quinto melhor tempo mas, como precisou trocar a caixa de câmbio de seu BGP001 - a mesma que vinha com problemas desde o incêndio no GP da Bélgica - e perde cinco posições por punição do regulamento, ficando assim com a décima posição.

O bom para ele é que largará na frente do companheiro de equipe, líder do campeonato e principal rival na disputa, o inglês Jenson Button, que sai em 12.º lugar. O que talvez seja ruim: o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, é o segundo colocado no grid - ele é o terceiro no Mundial, com 12 pontos a menos que Rubinho.

As surpresas do treino ainda foram o terceiro lugar de Nico Rosberg, com a Williams, à frente da Red Bull de Mark Webber, e a 18.ª e antepenúltima posição do italiano Giancarlo Fisichella, da Ferrari. Além do retorno à dura realidade para a Force India, com os dois carros eliminados ainda na primeira sessão do treino após os ótimos resultados das duas corridas anteriores.