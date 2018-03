Hamilton: GP da Turquia foi minha melhor corrida

O inglês Lewis Hamilton, que terminou na segunda posição do Grande Prêmio da Turquia com sua McLaren, disse que fez neste domingo a corrida de sua vida. "Estou muito emocionado com o resultado porque acho que fiz a corrida da minha vida, apesar de não ter vencido. Dei tudo de mim e aproveitei o máximo do rendimento do carro", disse o piloto inglês. Veja também: Classificação - Pilotos e construtores Massa vence pela terceira vez seguida o GP da Turquia A terceira vitória de Massa no GP da Turquia Barrichello: 257 GPs e 15 anos de história Hamilton ainda disse que, antes da corrida, as previsões da equipe indicavam que ele terminaria em quinto, e, portanto, a segunda colocação foi uma grande recompensa. E ainda falou que poderia ter vencido a corrida: "Não estava contente com a minha atuação no treino. Se tivesse largado em primeiro no grid, talvez tivesse vencido", comentou. Sobre a decisão de fazer três paradas, o inglês confessou que esta escolha foi feita por conta das dúvidas sobre o rendimento dos pneus. Além disso, Hamilton afirmou: "Não tivemos problemas com os pneus e pensei que podia ultrapassar Massa em algum momento. Definitivamente, acho que reduzimos a distância para as Ferraris. Quero que venha logo a próxima corrida, em Mônaco", comentou o piloto, em referência à prova do próximo dia 25.