Hamilton ironiza as críticas da Red Bull e lembra de domínio

Atual campeão mundial de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton ironizou nesta quinta-feira as reclamações da Red Bull sobre a superioridade da Mercedes, e assinalou que a equipe que dominou o esporte durante quatro anos avalia a situação de acordo com as circunstâncias.

A Mercedes é ampla favorita para o GP da Malásia, a segunda etapa da temporada 2015, neste fim de semana, depois dos seus pilotos, Hamilton e o alemão Nico Rosberg terminarem em primeiro e segundo lugar, respectivamente, o GP da Austrália, que abriu o campeonato.

A Mercedes também dominou a temporada 2014, conquistando os títulos de pilotos, com Hamilton, e de construtores com ampla vantagem para os rivais. A superioridade da Mercedes levou a alguns pedidos de mudanças no regulamento para que a Fórmula seja mais competitiva, e a Red Bull inclusive mencionou a possibilidade de se retirar do esporte caso a situação não melhore.

"Francamente, me parece bem engraçado", disse Hamilton, nesta quinta-feira, recordando que a Red Bull não tinha problemas com o esporte quando o dominava e o alemão Sebastian Vettel, seu piloto na época, conquistou quatro títulos mundiais consecutivos entre 2010 e 2013.

"É uma opinião interessante, sobretudo vindo de indivíduos que tiveram tanto sucesso. Comentar algo assim depois de apenas uma corrida, na realidade me parece bem engraçado", completou.

O piloto britânico disse que a Mercedes simplesmente fez um melhor trabalho que seus rivais, que precisam trabalhar mais para recuperar o atraso em vez de procurar mudar as regras."Esta equipe não reclamou sequer uma vez para igualar as coisas", disse Hamilton. "Agora nós somos a melhor equipe, nos esforçamos e fizemos um trabalho incrível".

A possibilidade de realizar mudanças nos motores na metade da temporada, uma regra nova para 2015, oferece a possibilidade de que o campeonato seja mais competitivo na sua reta final, mas mesmo assim a expectativa é para que a Mercedes domine a prova na Malásia e as corridas seguintes.

No entanto Hamilton advertiu sobre o desempenho da Ferrari, principalmente em ritmo de prova em Melbourne, e disse ver a equipe italiana, que agora conta com Vetttel, como sua principal ameaça. "A Ferrari definitivamente deu um enorme passo, e é bom vê-lo", disse Hamilton. "Eles tiveram alguns setores realmente espetaculares na corrida do último fim de semana", recordou.