Hamilton lamenta fim de semana 'desastroso' e agradece 'favor' de Verstappen

Lewis Hamilton teve um fim de semana "desastroso", como ele mesmo definiu. Depois de largar na quarta colocação no GP da China, neste domingo, o piloto da Mercedes fez uma prova para esquecer e terminou somente na quinta colocação. Trata-se de mais uma decepção em meio a um difícil início de temporada na Fórmula 1.

"Foi mais um dia difícil no trabalho. Eu estava tentando me manter, mas meus pneus acabaram. Então, eu não tive chance de manter as Red Bulls para trás. Sábado e domingo foram um desastre para o meu lado. Eu não encontrei um ajuste ontem e sofri com o carro hoje", declarou.

Após três etapas, Hamilton segue sem vencer na temporada 2018. A até então soberana Mercedes tem encontrado dificuldades para dar ao inglês o melhor ajuste em seu carro. A situação neste domingo só não foi pior porque o líder da temporada, Sebastian Vettel, da Ferrari, terminou em oitavo.

"A gente tem desempenhado abaixo do esperado, mas eu não vou abaixar a cabeça, porque sei que temos uma batalha dura pela frente. Eu preciso voltar ao meu nível normal de performance antes de perder mais pontos valiosos", declarou o piloto, que ainda brincou com o acidente causado por Max Verstappen e que tirou Vettel da briga pelas primeiras posições.

"O Max me fez um favor hoje, em termos de classificação. Mas é um fim de semana para esquecer, isto é uma certeza. Agora, nós precisamos trabalhar duro para entender o motivo de estarmos sofrendo e começar a escalar de volta para o topo", projetou.

Companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas também teve poucos motivos para celebrar. O finlandês até terminou na segunda colocação pela segunda vez seguida - a anterior foi no GP do Bahrein -, mas lamentou a perda da vitória que parecia em suas mãos. Ele foi ultrapassado por Daniel Ricciardo, da Red Bull, a poucas voltas para o fim.

"Hoje foi decepcionante. Não me parece que eu conquistei um pódio, mas sim que eu perdi uma vitória. Voltar para casa com o segundo lugar não é o que eu esperava no início da corrida e após o bom início. Ter ficado perto da vitória no fim de semana passado e neste é a pior sensação, mas me deixa mais faminto para o futuro", afirmou.