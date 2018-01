Hamilton lidera 3.º treino; Massa é o segundo O inglês Lewis Hamilton quebrou o domínio de Felipe Massa nos treinos livres para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Na terceira sessão, realizada no começo da madrugada deste sábado (horário de Brasília), sob temperatura de 35ºC, o piloto da McLaren fez o melhor tempo: 1min34s811. Massa, que havia sido o mais rápido nos dois primeiros treinos, ficou em segundo lugar, com 1min34s953, seguido de Fernando Alonso, da McLaren, e Robert Kubica, da BMW. O companheiro do brasileiro na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, cravou o quinto tempo. Como de praxe neste ano, Rubens Barrichello teve problemas com sua Honda e não foi além do 19.º lugar (1min36s972), ficando atrás do companheiro Jenson Button, 17.º colocado. O treino oficial para o GP da Malásia começa logo mais, às 3 horas (de Brasília) deste sábado. Confira os tempos da terceira sessão: 1.º - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - 1min34s811 2.º - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - 1min34s953 3.º - Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min35s311 4.º - Robert Kubica (POL) - BMW - 1min35s385 5.º - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min35s498 6.º - Nico Rosberg (ALE) - Williams - 1min35s770 7.º - Nick Heidfeld (ALE) - BMW - 1min36s160 8.º - Anthony Davidson (ING) - Super Aguri - 1min36s195 9.º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min36s245 10.º - Mark Webber (AUS) - Red Bull - 1min36s257 11.º - David Coulthard (ESC) - Red Bull - 1min36s273 12.º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Toro Rosso - 1min36s297 13.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min36s434 14.º - Alexander Wurz (AUT) - Williams - 1min36s473 15.º - Scott Speed (EUA) - Toro Rosso - 1min36s501 16.º - Takuma Sato (JAP) - Super Aguri - 1min36s545 17.º - Jenson Button (ING) - Honda - 1min36s658 18.º - Heikki Kovalainen (FIN) - Renault - 1min36s876 19.º - Rubens Barrichello (BRA) - Honda - 1min36s972 20.º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min37s473 21.º - Adrian Sutil (ALE) - Spyker - 1min38s018 22.º - Christijan Albers (HOL) - Spyker - 1min38s225