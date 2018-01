Hamilton lidera o treino livre deste sábado O equilíbrio entre Ferrari e McLaren continuou forte no terceiro treino livre para o GP do Bahrein, realizado na madrugada deste sábado. Depois de uma hora de pista livre, o novato Lewis Hamilton, da McLaren, foi o detentor da volta mais rápida. O inglês superou o piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, por apenas seis milésimos de segundos. Quem atrapalhou a hegemonia total das duas escuderias, que venceram as primeiras etapas da temporada, foram os dois carros da BMW Sauber. Com dez minutos para o final do treino, Nick Heidfeld e Robert Kubica, respectivamente, eram os mais rápidos, antes de ser superados pelos dois primeiros colocados. Outra surpresa foi a boa atuação do piloto da Super Aguri, Anthony Davidson. O inglês terminou com o quinto melhor tempo bem a frente de seu companheiro de equipe, Takuma Sato, que deteve apenas o 17º melhor tempo. O brasileiro Felipe Massa veio na seqüência, com a sexta melhor volta. O ferrarista foi acompanhado de perto pelo bicampeão Fernando Alonso. Rubens Barrichello, da Honda, fez o décimo oitavo tempo. O treino oficial para o grid de largada acontece às 8 horas (horário de Brasília) deste sábado. Confira a classificação do 3.º treino livre: 1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min32s543 2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min32s549 3.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min32s562 4.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min32s155 5.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri), 1min32s900 6.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min32s950 7.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min33s235 8.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) , 1min33s399 9.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min33s602 10.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault), 1min33s605 11.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min33s614 12.º - Alexander Wurz (AUT/Williams), 1min33s658 13.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso), 1min33s700 14.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min33s724 15.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min33s826 16.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min34s023 17.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri), 1min34s082 18.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min34s397 19.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso), 1min34s791 20.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min35s144 21.º - Christijan Albers (HOL/Spyker), 1min35s395 22.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker), 1min35s436