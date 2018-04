Hamilton lidera primeiro treino livre para GP da Itália

MONZA - A McLaren dominou o primeiro treino livre para o GP da Itália, 13.ª etapa da Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton, campeão da categoria em 2008, começou a sexta-feira com o melhor tempo, 1min23s926, seguido pelo companheiro de equipe Heikki Kovalainen, que andou em 1min24s332.

Quem mais se aproximou da dupla foi o alemão Adrian Sutil, da Force India. Ele fez sua volta mais rápida em 1min24s471, confirmando o bom momento da modesta equipe. Na Bélgica, há duas semanas, a escuderia conquistou sua primeira pole, com Giancarlo Fisichella, e também estreou no pódio, com o segundo lugar do italiano.

O quarto lugar da sessão ficou com Fernando Alonso, que corre sob a sombra de uma crise sem precedentes na Renault. Nick Heidfeld, da BMW, e Sebastien Buemi, da Toro Rosso, completaram o grupo dos seis primeiros colocados.

O inglês Jenson Button, líder do Mundial, terminou a sessão em sétimo, seguido por Giancarlo Fisichella, que faz sua estreia na Ferrari, tomando o lugar que foi de Luca Badoer em Valência e Spa-Francorchamps. Kimi Raikkonen, vencedor na Bélgica, colocou a outra F60 em décimo lugar.

Em recuperação no campeonato e ainda de olho no título, Rubens Barrichello teve desempenho discreto na primeira sessão. Trabalhando para conseguir melhores acertos no carro, ele não foi além do 12.º lugar.

Quem também ficou distante das primeiras posições foram os carros da Red Bull - Mark Webber terminou em nono, e Sebastian Vettel, em 18.º. O italiano Vitantonio Liuzzi, que volta à Fórmula 1 após dois anos, deixou sua Force India em 16.º.