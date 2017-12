Hamilton lidera treino na F-1 e ataca Rubinho

Assim como havia feito nos treinos livres de sexta-feira, a McLaren voltou a ficar na frente na sessão deste sábado, a última antes do classificatório para o Grande Prêmio do Canadá da Fórmula 1. A volta mais rápida foi registrada pelo inglês Lewis Hamilton, que cravou 1min16s071. O grid de largada será decidido às 14 horas (horário de Brasília). O novato na principal categoria do automobilismo mundial ficou cerca de 0,4s à frente do finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari), que fez 1min16s459. O terceiro tempo foi obtido pelo espanhol Fernando Alonso (McLaren), 1min16s465, seguido pelo brasileiro Felipe Massa (1min16s666), também da escuderia italiana. Pessimista em relação ao desempenho no classificatório, Rubens Barrichello (Honda) ficou em oitavo na sessão (1min17s329), piorando o seu desempenho do segundo teste de sexta, quando terminou uma posição acima - na primeira, ele havia ficado apenas em 18.º. O destaque do treino foi o japonês Takuma Sato (Super Aguri), que registrou o quinto melhor tempo. Ataque Destaque na temporada 2007 da F-1, Lewis Hamilton declarou no Circuito de Gilles Villeneuve que nunca irá se conformar em ser o piloto número dois. O companheiro do bicampeão Alonso na McLaren deu como exemplo Rubens Barrichello, que correu ao lado de Michael Schumacher por seis temporadas na Ferrari. "Odeio a situação em que estava Rubens. Se vejo que estou passando por algo parecido, não ficarei muito tempo [na categoria]", disse o inglês, que lidera o Mundial de Pilotos ao lado de Alonso, com 38 pontos. A declaração do piloto britânico ocorreu depois que ele foi acusado de ter aceito uma suposta estratégia da McLaren para que o colega espanhol vencesse o GP de Mônaco. Confira os tempos do terceiro treino livre: 1. Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min16s071 2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min16s459 3. Fernando Alonso (ESP/Mclaren) - 1min16s465 4. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min16s666 5. Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min16s864 6. Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min16s975 7. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min17s071 8. Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min17s329 9. David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min17s391 10. Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min17s391 11. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min17s454 12. Jenson Button (ING/Honda) - 1min17s468 13. Robert Kubica (POL/Sauber) - 1min17s601 14. Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min17s624 15. Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min17s742 16. Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min17s748 17. Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min17s799 18. Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min18s270 19. Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - 1min18s428 20. Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min18s489 21. Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min18s758 22. Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min18s933