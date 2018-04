Hamilton lidera último treino livre e Barrichello é 7.º

Se a colocação não é animadora para os treinos oficiais, ao menos Barrichello conseguiu ficar bem à frente de seu companheiro de equipe e principal rival na luta pelo título. Com a Brawn GP tendo um desempenho apenas regular em Cingapura, o inglês Jenson Button ficou na 14.ª posição. Enquanto o brasileiro fez o tempo de 1min48s551, o líder da temporada marcou 1min48s921.

Atrás de Hamilton e Vettel, ficou o alemão Nico Rosberg, da Williams, seguido por Heikki Kovalainen, da McLaren, e Robert Kubica, da BMW. O espanhol Fernando Alonso, por sua vez, teve um desempenho ruim. Vencedor da polêmica corrida em Cingapura no ano passado, quando o brasileiro Nelsinho Piquet bateu de propósito para beneficiá-lo, o piloto da Renault ficou apenas com o 15.º melhor tempo.

Além de Alonso, que tinha ficado com a segunda posição na segundo treino livre, o outro destaque negativo da última sessão ficou por conta do italiano Giancarlo Fisichella, substituto do brasileiro Felipe Massa na Ferrari. Ainda sem se adaptar ao novo carro, depois de deixar a Force India, ele fez o pior tempo, ficando logo atrás do francês Romain Grosjean, da Renault.

A sessão oficial, que definirá as posições no grid de largada da 14.ª etapa da temporada, será realizada às 11 horas (de Brasília) deste sábado. O GP de Cingapura acontece no domingo e tem a largada prevista para as 9 horas, com 61 voltas de duração.

GP de Cingapura, terceiro treino livre:

1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min47s632

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min47s909

3.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min48s332

4.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min48s420

5.º - Robert Kubica (POL/BMW), 1min48s501

6.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW), 1min48s526

7.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn), 1min48s551

8.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min48s673

9.º - Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min48s754

10.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min48s757

11.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min48s831

12.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min48s864

13.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min48s876

14.º - Jenson Button (ING/Brawn), 1min48s921

15.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min49s032

16.º - Vintantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min49s055

17.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min49s122

18.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min49s399

19.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min49s641

20.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Ferrari), 1min50s039