Hamilton domina e fatura pole no GP da Itália; Massa sai em 5º

Lewis Hamilton manteve o domínio no circuito de Monza e confirmou neste sábado a pole position para o GP da Itália de Fórmula 1. Desta vez, o inglês precisou se preocupar mais com a Ferrari do que com o companheiro de Mercedes. O alemão Nico Rosberg foi batido pelos dois carros da equipe italiana e vai largar apenas em 4º. O finlandês Kimi Raikkonen superou o alemão Sebastian Vettel no duelo interno da Ferrari e obteve o segundo posto. Felipe Massa sairá em quinto no grid.

Hamilton confirmou o domínio absoluto nos treinos em Monza com o tempo de 1min23s397. O inglês, que já havia liderado os três treinos livres na pista italiana, aumentou a vantagem no confronto direto com Rosberg. Agora ostenta 11 poles, contra apenas uma do companheiro - somente a Mercedes largou na frente este ano.

Dentro desta sequência, o inglês alcançou uma marca quase recorde. Ele faturou sua sétima pole consecutiva, igualando o alemão Michael Schumacher e o francês Alain Prost. O dono da maior série é Ayrton Senna, com oito poles seguidas. De quebra, ampliou a sequência da Mercedes para 23 poles, uma a menos que o recorde de 24 da Williams, entre 1992 e 1993.

Neste sábado, Hamilton contou com uma vantagem sobre os demais e principalmente sobre Rosberg. Com problemas no terceiro treino livre, o alemão voltou a contar com o motor da última etapa, sem as atualizações da nova unidade de potência que acabaram beneficiando o companheiro de Mercedes.

Assim, Rosberg não esteve perto de ameaçar o líder do campeonato. Com seu 1min23s703, foi superado também pela equipe que corre em casa em Monza. Raikkonen faturou o segundo lugar no grid por muito pouco: 1min23s631, contra 1min23s685 de Vettel.

Com este ritmo, o trio não teve problemas para avançar no Q1. O mesmo não se pode dizer da McLaren e da Marussia. Fernando Alonso e Jenson Button vão largar do fundo do grid não apenas em razão do fraco rendimento do motor Honda em Monza. Eles também vão sofrer punições por conta de troca nos componentes do motor.

A primeira etapa do treino foi finalizada com um susto. Parte da carenagem da Toro Rosso de Max Verstappen se soltou do carro e voou pela pista. Não acertou nenhum rival, mas acabou com o treino do holandês, que não registrou tempo e ficou no fundo da tabela de tempos.

No Q2, Massa mostrou rendimento consistente e avançou à parte final do treino. Enquanto isso, Felipe Nasr não passou do 12º posto e não entrou na briga pelas primeiras posições. O brasileiro foi superado pelo companheiro de Sauber. O sueco Marcus Ericsson avançou para o Top 10, mas não se destacou no Q3 - largará em 10º.

A parte final do treino foi amplamente dominada por Hamilton. Massa chegou a entrar nas primeiras posições por breves momentos, mas foi logo superado pela Mercedes e pela Ferrari. Mesmo assim, o brasileiro vai sair na frente do companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas, que largará em 6º.

O Top 10 do grid terá ainda o mexicano Sergio Pérez, o francês Romain Grosjean, o alemão Nico Hülkenberg, que enfrentou problemas em seu motor, e Maldonado. A corrida deste domingo terá início às 9 horas (horário de Brasília).

PUNIÇÃO

Mesmo sem conseguir acompanhar o companheiro de Sauber na classificação deste sábado, Felipe Nasr irá largar à frente do sueco Marcus Ericsson no GP da Itália de Fórmula 1, no domingo. O brasileiro ganhou uma posição no grid porque o outro piloto da Sauber foi punido com a perda três posições.

Ericsson sofreu a punição por ter atrapalhado uma volta rápida do alemão Nico Hülkenberg durante o Q3. Assim, não poderá colher os frutos do grande desempenho neste sábado, quando avançou à última sessão do treino classificatório, em Monza. Foi uma de suas melhores performances do ano.

No entanto, ele terá que trocar o 10º pelo 13º lugar no grid. Desta forma, beneficiará diretamente Felipe Nasr. O brasileiro vai passar do 12º para o 11º, compensando em parte a vantagem que Ericsson mostrou na pista. O sueco foi quase meio segundo mais veloz que Nasr no Q2.

A diferença gerou preocupação no brasileiro. "Uma coisa que a equipe tem de ver é que eu estou muito abaixo da velocidade comparado ao outro carro. Estou perdendo muito tempo", declarou Nasr, em entrevista à TV Globo.

O brasileiro culpou um erro por não ter avançado ao Q3 do treino. "Foi um erro meu mesmo. Eu vinha forçando o carro desde o Q1. E na segunda volta do Q2 eu cometi um erro, que me forçou a desistir da volta. Mesmo assim, temos uma boa posição na largada", afirmou Nasr, antes de ser beneficiado pela punição do companheiro.

A pena aplicada a Ericsson favoreceu também o venezuelano Pastor Maldonado, que passa da 11ª para a 10ª colocação, e o espanhol Carlos Sainz Jr, subindo para 12º no grid.

Confira o resultado final do treino classificatório:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s397

2º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min23s631

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min23s685

4º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min23s703

5º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min23s940

6º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min24s127

7º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min24s626

8º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min25s054

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min25s317

10º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min24s525

---------------------------------------------------

11º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min24s898

12º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min25s618

13º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min26s21413º (perdeu três posições após punição)

14º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min25s796

15º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), sem tempo

---------------------------------------------------

16º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min26s058

17º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min26s154

18º - Will Stevens (ING/Marussia), 1min27s731

19º - Roberto Merhi (ESP/Marussia), 1min27s912

20º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), sem tempo