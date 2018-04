Hamilton: McLaren precisa de piloto que trabalhe em equipe

A McLaren precisa recrutar um piloto que saiba trabalhar em equipe para o lugar do espanhol Fernando Alonso, disse no sábado o vice-campeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton. "Acredito que precisamos de um competidor que trabalhe em equipe", afirmou o piloto britânico de 22 anos. O bicampeão mundial Alonso, cuja relação com a McLaren azedou depois que ele acusou a equipe de favorecer Hamilton, deixou a equipe de Ron Dennis na sexta-feira, apesar de ainda ter dois anos de contrato. Hamilton declarou que não tinha a menor idéia de quem seria o favorito para ser o seu novo companheiro de equipe. "Acho que Nick Heidfeld já assinou com a BMW, então temos Nico (Rosberg), Adrian Sutil, Heikki Kovalainen...", disse. "São todos pilotos fantásticos e os conheço muito bem. Se eu pudesse escolher, honestamente não saberia qual deles." O alemão Rosberg está na Williams e seu compatriota Sutil, na Spyker (rebatizada como Force India para 2008). Já o finlandês Kovalainen terminou sua primeira temporada na Renault. A saída de Alonso deixou Hamilton, vencedor de quatro corridas no ano, efetivamente como o líder de equipe na McLaren, apesar de sua idade.