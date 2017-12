Hamilton na pole. Nelsinho em 27º O britânico Lewis Hamilton, da equipe Manor Motorsport largará na pole amanhã no Grande Prêmio de Macau de F-3. Hoje, ele completou as dez voltas da prova em 33min16s057, seguido pelo finlandês Nico Rosberg e pelo francês Alexandre Premat. O brasileiro Lucas di Grassi foi o oitavo melhor. Nelsinho Piquet largará na 27ª posição, depois de se envolver num acidente com Richard Antinucci e só completar uma volta.