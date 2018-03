Hamilton nega que tenha fornecido 19 mil euros à GPDA

O piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, negou neste sábado que tenha fornecido à Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA, em inglês) os 19 mil euros que representariam sua taxa de adesão à mesma. Veja também: Massa garante a pole do Grande Prêmio da Turquia "Não entrarei no assunto sobre quando me unirei ou não à associação. Falamos disso muitas vezes, mas ninguém me perguntou se querem meu apoio", criticou. "Honestamente, acho que é como pedir a vocês (da imprensa) que paguem nossos salários de pilotos", disse Hamilton, que desmentiu categoricamente que tivesse pago 19 mil euros: "Não entendo porque tenho que pagar mais", questionou. Recentemente Hamilton deixou a associação - que age como intermediária entre os pilotos e a FIA em questões como segurança - juntamente com o brasileiro Felipe Massa e o finlandês Kimi Raikkonen, ambos da Ferrari, e o alemão Adrian Sutil, da Force India.