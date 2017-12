Hamilton novamente supera Alonso e faz a pole

Mais favorita do que nunca, a McLaren dominou a primeira fila para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Neste sábado, em Indianápolis, o inglês Lewis Hamilton segue como o homem mais rápido da Fórmula 1, garantiu a pole e mais uma vez superou o espanhol Fernando Alonso. A Ferrari mais uma vez ficou para trás, mas conseguiu pelo menos superar a BMW Sauber. O brasileiro Felipe Massa vai largar em terceiro e o finlandês Kimi Raikkonen em quarto. A dupla do time tedesco-suíço vai largar em quinto com Nick Heidfeld e em sexto com Sebastian Vettel. Rubens Barrichello mais uma vez sofreu com a falta de rendimento de seu Honda e sequer avançou para a última parte do treino. O brasileiro irá largar apenas na 15.ª posição, duas atrás do companheiro de equipe, o inglês Jenson Button. A largada para a primeira das 73 voltas do GP dos Estados Unidos está marcada para às 14 horas (de Brasília). Acompanhe a prova ao vivo pelo estadão.com.br. O grid: 1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min12s331 2.º Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min12s500 3.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min12s703 4.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min12s839 5.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min12s847 6.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min13s308 7.º Sebastian Vettel (ALE/BMW Sauber) - 1min13s513 8.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min13s789 9.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min13s871 10.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min13s953 11.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min12s873 12.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min12s920 13.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min12s998 14.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min13s060 15.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min13s201 16.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min13s256 17.º Alexander Wurz (AUT/Williams) - 1min13s441 18.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min13s477 19.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min13s484 20.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min13s712 21.º Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min14s122 22.º Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min14s597