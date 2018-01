Hamilton provoca Rosberg após aposentadoria: 'É a 1ª vez que vence em 18 anos'

O anúncio da aposentadoria de Nico Rosberg nesta sexta-feira não surpreendeu Lewis Hamilton, seu então companheiro de Mercedes. O piloto inglês, que foi superado por Rosberg no Mundial de Fórmula 1 deste ano, afirmou que já esperava pela saída do alemão após seu primeiro título na categoria.

"Eu sou provavelmente a única pessoa que não está surpresa com esta notícia", reconheceu Hamilton, que convive com Rosberg desde as competições de kart, na infância. "Não estou surpreso porque o conheço há muito tempo."

O inglês lamentou a aposentadoria precoce do piloto alemão, atual campeão da F-1, mas não deixou a rivalidade de lado e provocou Rosberg. "Esta é a primeira vez que ele vence em 18 anos, por isso não estou surpreso que ele tenha decidido se aposentar", disse Hamilton, referindo-se à dificuldade de Rosberg em vencê-lo desde os tempos de kart.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hamilton reconheceu os motivos de Rosberg anunciar sua saída da F-1. "Ele tem uma família agora para cuidar, tem uma filha, e a F-1 toma muito do seu tempo", comentou. Rosberg alegou, ao fazer seu anúncio, que não teria motivação suficiente para repetir em 2017 os sacrifícios feitos neste ano, principalmente em razão do esforço de sua esposa em cuidar praticamente sozinha da filhinha de um ano de idade ao longo da temporada 2016.

O piloto inglês também admitiu que será "estranho" não ter mais Rosberg como companheiro na Mercedes. "Será muito, muito estranho, e será triste não tê-lo por aqui no próximo ano. O esporte vai sentir sua falta, e eu desejo a ele o melhor", declarou Hamilton, em Viena, durante evento de premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).