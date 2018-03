Hamilton quer seguir exemplo de Senna e dominar Mônaco

Lewis Hamilton, da McLaren, realizou um sonho de infância no domingo ao vencer de forma emocionante o Grande Prêmio de Mônaco, o que o colocou na liderança do campeonato e em condições de tornar realidade seu outro sonho. Veja também: Classificação do Mundial de F-1 Blog do Livio Oricchio: Notícias e bastidores da F-1 "Há dois sonhos quando alguém começa a correr na Fórmula 1: vencer o campeonato mundial e o Grande Prêmio de Mônaco", afirmou o pai dele, Anthony Hamilton, a jornalistas enquanto a McLaren estourava sua garrafa de champanhe para celebrar a conquista do domingo. "Um já está realizado. Agora falta o outro." Aos 23 anos, Hamilton tornou-se o mais jovem piloto da categoria a vencer a badalada corrida e a garantir um lugar em um grupo de elite no qual todos os participantes de grandes prêmios desejam ingressar. Nigel Mansell e Damon Hill, os últimos dois campeões mundiais vindos da Grã-Bretanha, nunca venceram em Mônaco, e tampouco realizou esse feito o lendário Jim Clark. O brasileiro Ayrton Senna, que era tricampeão mundial ao morrer no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, em 1994, conseguiu chegar em primeiro na corrida por seis vezes, das quais cinco em anos consecutivos (de 1989 a 1993). Senna é o herói da infância de Hamilton. "Nas últimas voltas, eu fiquei imaginando apenas que Ayrton Senna venceu aqui várias vezes e que seria incrível vencer também", afirmou o piloto britânico, agora três pontos à frente do segundo colocado na classificação geral, Kimi Raikkonen. "Não vou dizer que vencerei no próximo ano. No ano que vem, vou tentar voltar e vencer, mas, de novo, qualquer coisa pode acontecer. Espero que isso seja o princípio de algo muito especial." Na tarde de domingo, enquanto Hamilton lembrava-se de, com 6 anos, ficar vendo Senna correr, havia muitas pessoas no paddock convencidas de terem testemunhado o nascimento de uma nova era em Mônaco. Hamilton saiu em terceiro lugar, chocou-se com o guard rail e ainda assim superou a chuva e o caos a sua volta para receber a bandeirada final. "Lewis venceu com estilo, nas molhadas ruas de Monte Carlo", afirmou Frank Williams, chefe da Williams, a repórteres britânicos. "Uma pressão incrível e um grande número de muretas. É preciso ter energia mental para manter tudo sob controle." "Michael Schumacher dominou esta corrida durante um grande período de tempo", acrescentou o dirigente britânico. "Essa era ficou para trás. Lewis possui o perfil e o talento para continuar consagrando seu nome nesta corrida durante vários anos. Ele tem tudo para conseguir isso."