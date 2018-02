Hamilton quer temporada 2008 decidida 'apenas' na pista

Vice-campeão da Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, disse nesta terça-feira que a temporada 2008 deve ser livre de escândalos e ser decidida, apenas, dentro do asfalto. Neste ano, a McLaren foi punida por espionar a Ferrari e utilizar dados secretos da rival na confecção de seu carro. A escuderia inglesa foi desclassificada da disputa do Mundial de Construtores. Seus pilotos, no entanto, não foram punidos. "Esta temporada foi frustrante", contou Hamilton à imprensa inglesa. "Há muitos interesses em jogo na Fórmula 1. Espero que em 2008 a gente tenha um campeonato mais limpo". A McLaren ainda não está totalmente livre da punição por espionagem. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que inspecionará os carros de 2008 para ver se eles não possuem vestígios da Ferrari. O companheiro de Hamilton para a próxima temporata também não está definido. O espanhol Fernando Alonso, que havia corrido ao lado do inglês, foi para a Renault, onde também competirá o brasileiro Nelsinho Piquet.