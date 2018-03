Hamilton reage e McLaren mostra que briga pela pole

Lewis Hamilton mostrou no segundo treino livre para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, na manhã desta quinta-feira, que a McLaren está na briga para conquistar a pole position no sábado, marcado para as 9 horas (de Brasília, com TV Globo). Ele fez o melhor tempo do dia, com 1min15s140, 808 milésimos mais rápido que o tempo do campeão mundial Kimi Raikkonen, da Ferrari, que marcou o primeiro tempo do treino livre anterior. Veja também: Raikkonen é o mais rápido em Mônaco; Massa fica em quarto Classificação - Pilotos e construtores Em 1h30 de treinos, o tempo quente e a necessidade de ajustes das equipes para o circuito apertado e travado no primeiro ano após ser banido o controle de tração e outros acessórios eletrônicos, todas as equipes colocaram seus pilotos na pista na maior parte do tempo. Quem chamou a atenção foi a Renault, com Fernando Alonso e Nelsinho Piquet, pelos acidentes no mesmo setor, na entrada da reta. Quem bateu primeiro foi Piquet, que terminou marcando apenas o 19.º tempo. Ele perdeu a aderência da traseira e atingiu uma proteção de pneus. Pouco tempo depois, foi a vez de Fernando Alonso, que apenas metros adiante, atingiu o guardrail ao escorregar o carro e saindo de traseira. O acidente forçou uma bandeira vermelha (interrupção), mas o bicampeão mundial conseguiu voltar aos boxes e o treino seguiu normalmente. Felipe Massa, da Ferrari, fez um treino regular. Andou rápido, perto de Hamilton e Raikkonen, mas não conseguiu o suficiente para ficar à frente do companheiro de equipe, conseguindo o quarto melhor tempo. A surpresa foi Nico Rosberg, da Williams, dono do segundo melhor tempo, cuja volta não foi nem mostrada pela televisão. E Rubens Barrichello, da Honda, registrou o 10.º melhor tempo. As equipes, agora, descansam nesta sexta-feira (em Montecarlo a programação é diferente do resto da temporada). FÓRMULA 1 2008 - GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO TREINO LIVRE - SEGUNDA SESSÃO 1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min15s140 (40 voltas) 2.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min15s533 (39) 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min15s572 (42) 4.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min15s869 (37) 5.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min15s881 (39) 6.º - Robert Kubica (POL/BMW-Sauber), 1min16s296 (34) 7.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min16s310 (27) 8.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min16s351 (45) 9.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min16s372 (40) 10.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min16s418 (32) 11.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber), 1min16s426 (44) 12.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min16s688 (46) 13.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min17s094 (39) 14.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min17s131 (39) 15.º - Nelsinho Piquet (BRA/Renault), 1min17s246 (35) 16.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min17s251 (33) 17.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min17s379 (28) 18.º - Sebastien Bourdais (FRA/Ferrari), 1min17s581 (38) 19.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min18s176 (31) 20.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min18s225 (38)