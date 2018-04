Hamilton revela surpresa com segundo lugar em Mônaco O inglês Lewis Hamilton afirmou que ficou surpreso com a segunda colocação no grid de largada do GP de Mônaco, conquistado no treino de classificação deste sábado. Ele explicou que teve dificuldades com o carro nos treinos e, por isso, ficou satisfeito com o resultado. Além disso, celebrou a dobradinha com o alemão Nico Rosberg, que faturou a pole position.