Hamilton se diz pronto para ser o número um da McLaren

Depois de um ano de atritos com o espanhol Fernando Alonso, o inglês Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira que está pronto para ser o piloto número um da McLaren na temporada 2008 da Fórmula 1. Veja também: McLaren apresenta novo carro no dia 7 de janeiro Hamilton terá como companheiro o finlandês Heikki Kovalainen, que deixou a Renault - a equipe francesa repatriou Alonso, que correrá em 2008 ao lado do brasileiro Nelsinho Piquet. "Politicamente, 2007 foi um ano desastroso", afirma Hamilton em entrevista à emissora BBC News. "Mas as coisas são assim. Não podemos fazer nada." O inglês, vice-campeão mundial da F-1, acredita que sua experiência com Alonso servirá para melhorar a sua performance. "Não veremos mais uma temporada como esta, mas acredito que a próxima campanha será muito emocionante. Estou pronto para um bom papel." Sobre 2008, Hamilton espera um ano tranqüilo e com atenção total da McLaren. "Quase me vejo como líder da equipe. Com um pouco de sorte, teremos um bom trabalho."