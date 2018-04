Hamilton se diz surpreso com dobradinha da McLaren

VALÊNCIA - O inglês Lewis Hamilton não escondeu a surpresa com o bom desempenho dos carros da McLaren neste final de semana, em Valência, no GP da Europa de Fórmula 1. O vencedor da etapa da Hungria, há três semanas, disse neste sábado que não esperava a dobradinha da equipe para a corrida de domingo.

"Ficou claro que tivemos um ritmo muito, muito bom neste final de semana", ressaltou o inglês, após faturar a pole position sem muito trabalho no treino classificatório deste sábado.

Mesmo depois de vencer na Hungria, Hamilton disse estar surpreendido com a recuperação da McLaren na temporada. "Nós pensávamos que podíamos ser competitivos, mas não achei que conseguiríamos ficar com a primeira fila", afirmou.

Hamilton largará ao lado do companheiro de equipe, Heikki Kovalainen. O finlandês foi o único que ameaçou a pole do inglês, ao fazer uma boa volta no final do treino. O piloto só não ficou com a primeira posição porque derrapou na última curva, quando tinha ritmo suficiente para roubar a pole de Hamilton.