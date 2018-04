Hamilton se motiva com chance de igualar títulos do ídolo Senna

Após reiteradas vezes declarar que tem Ayrton Senna como seu grande ídolo na Fórmula 1, Lewis Hamilton terá em 2015 a chance de igualar o brasileiro. Atual campeão mundial e com outro título conquistado na principal categoria do automobilismo, em 2008, agora pode se juntar a Senna como um tricampeão mundial, caso leve o título.

E Hamilton admite que a possibilidade aumenta a sua motivação para o campeonato, que começa neste fim de semana com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne. "Eu diria que sempre quis fazer o que Ayrton fez. Ayrton foi o meu piloto favorito e quando criança sempre quis imitá-lo", afirmou o inglês sobre o brasileiro, morto em 1994 e que conquistou títulos mundiais em 1988, 1990 e 1991.

Na Fórmula 1 desde 2007, Hamilton possui apenas uma vitória no GP da Austrália, conquistada em 2008, quando também levou o seu primeiro título mundial, enquanto no ano passado abandonou a prova, vencida pelo alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes.

Embora, evidentemente, tenha a expectativa e a meta de conseguir um bom resultado em Melbourne, Hamilton tirou o peso da prova deste domingo para a sequência da temporada da Fórmula 1.

"É a mesma coisa. Eu não vejo uma importância exagerada especial em relação a qualquer outro momento. É claro que você vem para cá e gostaria de começar com o pé direito, como eu queria no ano passado, mas há um longo, longo caminho a percorrer, então o começo não é tão importante assim", disse.